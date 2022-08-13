نبيل الحلفاوي: إحسان عبد القدوس لم يكن أفضل روائي.. المكانة مسجلة باسم هذا الأديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قال الفنان نبيل الحلفاوي، إن الأديب إحسان عبد القدوس لم يكن أفضل الروائيين، ولكنه كان أفضل من يضع عنوانا لرواياته، حسب رأيه.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "بمناسبة الوسادة الخالية، إحسان عبد القدوس لم يكن أفضل الروائيين.. المكانة مسجلة باسم نجيب محفوظ.. ولكني أزعم بأنه كان أفضل من يضع عنوانا لرواياته".

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021.

وشارك في بطولة المسلسل طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد الصاوي، معتز هشام، حسني شتا، كريم سرور، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.