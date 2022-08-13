وصلة رقص لـ أنغام وداليا البحيري في الساحل الشمالي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة أنغام، مقطع فيديو لها، على خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت أنغام، في الفيديو وهي ترقص مع الفنانة داليا البحيري على إحدى الأغاني الأجنبية الشهيرة، خلال تواجدهما في الساحل الشمالي.

وعلّقت أنغام على الفيديو، قائلة: "أحلى ديدي، بحبك يا ديدي".

يذكر أن الفنانة أنغام أحيت مؤخرا حفلًا غنائيا على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وافتتحت بأغنيتها "ونفضل نرقص" من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

واستقبل الجمهور أنغام وظهورها على المسرح بحفاوة كبيرة، بالهتاف والتصفيق، ويشهد الحفل حضور عدد كبير من محبيها وجمهورها، كما حضرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر.