"وفيات ومرض".. أحداث قاسية تحزن نجوم الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن سيف حميدة، وفاة والدة الفنانة محمود حميدة، وذلك عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وكتب سيف حميدة: "لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، توفت إلى رحمة الله ستي فايزة والدة عمو محمد حميدة وخالد حميدة ومحمود حميدة وفايز حميدة، رحمها الله".

وتعرض بعض الفنانين خلال الأيام الماضية لعدد من الأحداث القاسية، وهو ما نستعرضه في هذه السطور:

رجاء حسين

يوم الثلاثاء الماضي، توفيت الفنانة القديرة رجاء حسين، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما.

وأقيمت صلاة الجنازة في نفس اليوم بعد صلاة الظهر داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وأقيم العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين في اليوم التالي، بحضور طليقها الفنان سيف عبد الرحمن.

صلاح رمزي

يعاني المنتج صلاح رمزي، صحيا خلال الفترة الماضية، وعلى إثرها دخل أحد المستشفيات.

شقيقه الفنان شريف رمزي، كشف عن مرور صلاح بأزمة صحية ووصف حالته بالحرجة جدا، وكتب عبر "إنستجرام": "أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدا في المستشفى.. أرجو الدعاء".

ونشرت شقيقته المنتجة شهد رمزي، صورة تجمعهما، عبر "ستوري إنستجرام"، وعلّقت: "أنا بنت على 3 أولاد، وأصغرهم، وطول عمري مش بيبان عليا والناس بيفتكروني أكبر من حسن، مع إني أصغر وبـ 3 سنين، يعني أنا لسه في العشرينات، وناس كتير فاكريني أكبر، علشان طول عمري بتعامل إني كبيرة ومسئولة".

وأضافت: "لما بابي ومامي سابوني كنت 20 سنة، واتعاملت إني كبيرة أكتر ولازم أكون أقوى، إلا مع صلاح، الوحيد اللي كان بيحسسني إني بيبي، دلوعته، وأن معاه كل اللي نفسي فيه هو مجبور ينفذه وبحب شديد وصدق شديد".

وتابعت: "أنت عندي مش بس أخويا اللي في النص، لا أنت الوحيد اللي كنت بتحسسني إني دلوعتك زي بابي، هموت يا حبيبي عليك، مع إنك مش أكبرنا بس حنانك وقلبك كانوا الأمان لقلبي، والله قلبي بيموت كل يوم، بحبك يا صلاحوتي يا حتة مني، وعايزة أحضنك.. وأحكي لمين الحزن اللي في قلبي وأنت اللي كنت بحكيلك، وقلبك هو قلبي، يا رب يا صلاح تقوم بالسلامة، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه".

طارق عبد العزيز

وأعلن الفنان طارق عبد العزيز وفاة ابن عمه في 27 يوليو 2022، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب طارق عبد العزيز: "توفى إلى رحمة الله ابن عمي محمود عبد الحميد والعزاء يوم السبت بعد صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ونسألكم الفاتحة والدعاء".

وأمس، 12 أغسطس 2022، أعلن الفنان طارق عبد العزيز وفاة عمته بهية محمود، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك".

وكتب "عبد العزيز": "إنا لله وأنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى عمتي الغالية السيدة/ بهية محمود، ارجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".