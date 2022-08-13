شكرا لقرائتكم خبر عن "مشاحنات" تعود لمسرح مركز الإبداع الفنى 16 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود مسرحية "مشاحنات" إعداد وإخراج هانى عفيفى للعرض على مسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية يوميًا 8 مساء من الثلاثاء 16 أغسطس إلى 30 من نفس الشهر، عن ترجمة الدكتور هناء عبد الفتاح لنص الكاتبة الإنجليزية كاترين هايس Skirmishes.

عرض "مشاحنات" حاليًا الذى يعرض على مسرح مركز الإبداع الفنى بطولة ريم حجاب، هند حسام الدين وسهام عبد السلام، ديكور وأزياء د.مروة عودة، المخرجان المساعدان سها كحيل وفتحى إسماعيل، إنتاج استوديو مسرح مركز الإبداع الفنى بإشراف المخرج الكبير خالد جلال، رئيس صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة المصرية.

يتناول العرض قضايا إنسانية عامة تحدث فى كل زمان ومكان عن قسوة الحياة فى مواجهة الحب من خلال حوار طويل فى الدقائق التى تسبق موت الأم بين أختين إحداهما مقيمة متفرغة لخدمة الأم فى مرضها الأخير والأخرى زائرة لليلة واحدة، بعد غياب سنوات والكثير من المشاحنات والمشاعر الإنسانية المتداخلة فى مواجهة الموت.