كيف علّق الجمهور على ظهور شبيه محمد رمضان في حفل العلمين الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك النجم محمد رمضان، متابعيه وجمهوره، مقطع فيديو يجمعه مع شبيهه من حفله الغنائي الذي أحياه مساء الجمعة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمدينة العلمين الجديدة.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، واصطحبه بتعليق وإيموشن ابتسامة، قائلا: "من حفلة العلمين امبارح".

وجاءت تعليقات الجمهور الذي تفاعل مع الفيديو، كالتالي: "الشبه كتير بينكم، ما شاء الله"، "والله مبسوطة إنك اديته فرصة أنه يطلع معاك"، "ربنا يكرمك ويجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطره"، "الساحل كان بيتهز من جمهورك"، "ثقة في الله هتفضل رقم واحد"، "أبو الرجولة والجدعنة"، "سبحان الله يخلق من الشبه أربعين فعلا"، "والله نجم محترم إنك تطلعه معاك على المسرح" وغيرها.

وقدم رمضان، خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي ارتبط بها الجمهور ومنها "بلالين"، "متعودة"، "نمبر وان"، "على الله"، "تعاليلي"، "على الله"، "تنطيط"، "زلزال"، "بم بم"، "الثانوية" وغيرها.

الحفل من تنظيم شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وميديا سكوب ويرأسها نبيل السويسي، والحفل من إنتاج علاء الدين ربيع، ومحمد بديوي مطور سيارات وتجهيزات سيارات الأكشن بشو ميديا، وإشراف عام محمود رمضان.

يذكر أن محمد رمضان، بدأ مؤخرا تصوير أحدث أفلامه السينمائية "عالزيرو" الذي يجمعه بالفنانة نيللي كريم، وهو من تأليف الكاتب الكبير مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.