روبي تنشر صورا من حفلها بالعلمين.. ومي عمر تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة روبي، صورًا من حفلها الأخير بمدينة العلمين الجديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت روبي، في الصور بفستان قصير ملون، وعلّقت: "من حفلة نورث سكوير مول بالعلمين الجديدة".

ومن جانبها؛ علّقت الفنانة مي عمر على الصور: "خلابة".

جدير بالذكر أن روبي طرحت مؤخرا أغنية "نمت ننة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر توما.

روبي وشقيقتها كوكي ظهرتا في برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة cbc، الخميس 4 أغسطس الجاري.

وشاركت كضيف شرف في فيلم "كيرة والجن"، من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، رزان جمال، لارا إسكندر، علي قاسم، تامر نبيل وأحمد عز.