منة فضالي بإطلالة مختلفة في كواليس فيلم "مغامرات كوكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة فضالي صورة من كواليس فيلم "مغامرات كوكو"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت منة في الصورة بـ شعر أحمر، لتكشف عن الإطلالة التي اعتمدتها للشخصية ضمن أحداث الفيلم.

كما ظهرت منة فضالي في الصورة رفقة كل من الفنان بيومي فؤاد، الفنان أوس أوس، الفنان عمرو عبدالعزيز.

وعلقت فضالي على الصورة: "فيلم مغامرات كوكو إخراج الأستاذ إسماعيل فاروق، إنتاج شركة ميكرز الأستاذ عمرو طنطاوي النجوم بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، أوس أوس، عمرو عبدالعزيز ونجوم كتير، دعواتكم".

فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.