شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تنتهى من ألبوم "حتة تالتة" وتطرح أولى أغنياته الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة بشرى، مؤخرًا، من تسجيل ألبومها الغنائى الجديد الذى يحمل اسم "حتة تالتة"، ومن المقرر طرح أولى أغنياته من الألبوم يوم الإثنين المقبل، حيث قررت أن تطرح أغانى الألبوم تباعًا على فترات متفاوتة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.

البوم "حتة تالتة" يحمل الكثير من المفاجأت لجمهور النجمة بشرى التي حرصت على اختيار أغنيات البومها بعناية كبيرة بتنوع يرضى جمهورها، حيث تتعاون خلال الألبوم مع عدد من كبار الملحنين والشعراء والموزعين التي سيتم الكشف عنهم أثناء طرح أغنيات الألبوم.

وتشارك بشرى ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية لمهرجان القاهرة للدراما، والذى سينطق شهر سبتمبر المقبل، ويترأسه الفنان الكبير يحيى الفخرانى، وتترأس لجنة التحكيم المخرجة الكبيرة أنعام محمد على، وتشاهد اللجنة مسلسلات رمضان من أجل اختيار أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أحسن إخراج، أحسن صورة أحسن موسيقي وتتر، أحسن مسلسل، أحسن مؤلف.

شاركت النجمة بشرى مؤخراً، في مسلسل "الاختيار" في جزئه الثانى بطولة النجمان كريم عبد العزيز واحمد مكى، والذى عرض في رمضان قبل الماضى، وقدمت دور زوجة الشهيد محمد مبروك، حيث نالت اشادات كبيرة عن تلك الشخصية لاسيما انها قدمتها ببراعة شديدة.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة بشرى السينمائية فيلم "معالى ماما"، والذى طرح في دور العرض العام الماضى، وتدور أحداث فيلم "معالى ماما" فى إطار اجتماعى كوميدى، حيث ناقش قضية علاقة الأم بأطفالها، خاصة عندما يكون لديها مسئوليات فى العمل، وذلك من خلال امرأة تشغل منصبا مهما، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه، وشارك في البطولة بجوار بشرى، محمود الليثى ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بـ"سولى"، والطفل ياسين، ومحمد على رزق، والفيلم من تأليف لؤى السيد إخراج أحمد نور.