شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنان محمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل، والدة الفنان الكبير محمود حميدة، حيث أعلنت إيمان إبنة محمود حميدة على الوفاة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "انا لله وانا اليه راجعون جدتى الغالية في ذمة الله ادعو لها بالرحمة والمغفرة"، وكتب أيضا سيف حميدة ابن شقيق محمود حميدة قائلا: "لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، توفت الى رحمة الله ستى فايزة والدة عمو محمد حميدة وخالد حميده ومحمود حميده وفايز حميده رحمه الله"، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة أو موعد تلقى العزاء.

في جانب آخر، شارك النجم محمود حميدة، جمهورها بفيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد " مطرح مطروح"، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر النجم محمود حميدة في بداية الفيديو ممازحا خالد أبو غريب المخرج المنفذ قائلا : أستاذ خالد المخرج المنفذ بتاع الفيلم شقي شقا ولا اللي بيزرع غيط لوحده"، وأضاف أن رنا السبكي تحولت بشرتها إلى اللون الأسود بسبب التصوير في الصحراء، فيما مازح المخرج وائل احسان مؤكد أنه وضع عمة بيضاء وذلك ليلقى تشجيع من أهله في محافظة الإسماعيلية.

فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز و المخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينات ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

محمود حميدة طرح له مؤخرا فيلم "الكاهن"، والعمل يشارك في بطولته درة، إياد نصار، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.



