شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جماهيري كبير على أول عروض مشروع "نادي المسرح التجريبي" ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عروض مشروع "نادي المسرح التجريبي" إقبالاً جماهيريًا منذ العرض الأول وهو مسرحية "رودان" للمخرج محمد سيد بقصر ثقافة بني سويف، وتتوالي على مدار الأيام المقبلة العروض المسرحية المشاركة في المسابقة بالمحافظات المختلفة، حيث سيعرض غدًا الأحد مسرحية "كاليجولا" للمخرج معتز مدحت بقصر ثقافة الإسماعيلية.

مشروع "نادي المسرح التجريبي" يقدمه مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، للعام الثاني علي التوالي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور للثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويتنافس خلاله 14 عرضًا مسرحيًا من محافظات مصر المختلفة، وتنال العروض الفائزة بالمهرجان 6 جوائز، ثلاثة منها كعرض أول وثاني وثالث بقيمة إجمالية 45 الف جنيه ، وثلاث جوائز أخري في العناصر المتميزة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل جائزة، وستعلن الجوائز جميعها بحفل ختام المهرجان يوم 8 سبتمبر المقبل 2022.

يذكر أن الدورة الـ"29" لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تقام في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2022، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم.

