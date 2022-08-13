شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يبيع قصره مقابل 30 مليون دولار ليبدأ حياة جديدة مع جينيفر لوبيز بمنزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى بن أفليك، يريد أن يبدأ حياة جديدة تمامًا مع زوجته النجمة العالمية جينيفر لوبيز، لذلك قرر عرض قصره الفاخر فى "باسيفيك باليسايد" للبيع بقيمة 30 مليون دولار، حسبما نشر موقع hola.

تأتى تلك الخطوة بعدما تراجع الثنائى عن فكرة شراء منزل زوجية جديد، والانتقال للعيش بمنزل "جى لو"، الذى استأجرته منذ العام 2016، ولكن نتيجة خضوعه حالياً لبعض التعديلات والإصلاحات، قررا استئجار قصر الملياردير الشهير جيمس باركر، خطيب ماريا كارى السابق، والذى تبلغ تكلفته 60 مليون دولار.

ويُقال إن عملية الإصلاحات وإعادة هيكلة العقار ستستغرق عاماً كاملاً، ما يعنى بقاءهما فى عقار جيمس باركر لحين انتهاء العملية، وكان بن أفليك، اشترى القصر عام 2018 بقيمة 19 مليون و200 ألف دولار، عقب انفصاله عن زوجته السابقة الممثلة العالمية جينيفر جارنر، ليعيش بالقرب من أبنائه، ويقع العقار بالقرب من نادى "ريفيرا" الفاخر، ويتميز بإطلالته المبهرة على الجبال المحيطة.

ويبدو أن "أفليك" فى حاجة كبيرة إلى المال فى الوقت الحالي، فهو وجينيفر يعتزمان على إقامة حفل زفاف ضخم، بحسب ما نشره موقع TMZ، كما كشفت مصادر صحفية أن جينيفر لوبيز بدأت التحضيرات الخاصة بحفل الزفاف، إذ قصدت منزل أفليك برفقة مدير أعمالها بهدف وضع مخطط خاص لهذا الحفل الضخم الذى من المتوقع أن يستغرق يومين أو ثلاثة أيام، وسيكون هناك أيضا حفل فى جزيرة سانت سيمون التى تقع على بعد حوالى 50 دقيقة عن مكان الحفل وتضم شواطئ ومنتجعات صحية ومنارة خلابة، حسب التقرير.