حبس المتهم الثاني في سرقة كلاب ليدي جاجا 6 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قضت المحكمة بالسجن 6 سنوات على رجل ثانٍ من المتهمين الثلاثة بمهاجمة موظف لدى ليدي جاجا لخطف كلاب النجمة، بعدما حُكم قبل نحو أسبوع على المُتهم الأول بالسجن أربع سنوات، وفقًا لموقع "rte".

لافاييت شون وايلي، 28 عامًا، كان قد اعترف بأنه أحد الأفراد الذين قاموا بالسرقة، وشارك في إطلاق النار على راين فيشر أثناء قيامه في هوليوود بتنزيه كلاب ليدي جاجا الثلاثة من نوع البولدوج الفرنسي في فبراير 2021 .

جدير بالذكر أن ليدي جاجا أعلنت عن مكافأة قدرها نصف مليون دولار لمن يعيد لها كلبيها.