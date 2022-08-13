دعوة سوسن بدر التي قلبت حياة محمد عبدالرحمن في "الدعوة عامة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان محمد عبدالرحمن عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن البرومو الرسمي لفيلمه الجديد "الدعوة عامة"، الذي من المقرر طرحه قريبا.

ويظهر في البرومو معظم أبطال الفيلم، بينهم: محمد عبدالرحمن وأحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، إلى جانب الفنانة سوسن بدر، التي تقوم بدور أم الأول وتتسبب دعوة دعتها عليه في قلب حياته رأسا على عقب.

ويقدم عبدالرحمن شخصية معتز الذي يقع في الكثير من المواقف الكوميدية هو وكل من معه بسبب دعوة والدته عليه.

ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في دور العرض بدايةً من 17 أغسطس المقبل.

ويشارك محمد عبدالرحمن في بطولة الفيلم النجوم أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، ويعتبر الفيلم هو ثان تعاون لعبدالرحمن مع المؤلفين أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز بعد فيلم الخطة العايمة. فيلم الدعوة عامة من إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن، إخراج وائل فرج.

وكان محمد عبد الرحمن قد أعلن مؤخرًا عن عمله المقبل بعنوان فيصل إكس أبو كليبس، مسلسل من بطولته وإنتاج شركة The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبًا.