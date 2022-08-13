بعد شائعة إصابتها بالسرطان.. لمياء فهمي عبدالحميد: "يومين وأرجع شغلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد ابنة المخرج الراحل فهمي عبدالحميد، تطورات حالتها الصحية بعد الوعكة التي تعرضت لها مؤخرا.

وكتبت لمياء، عبر حسابها على إنستجرام: "شكرًا لكل الناس اللي سألت عليا وجاتلي المستشفى، بجد كتر ألف خيركم.. أنا الحمد لله خرجت".

وأضافت: "يومين بس وأرجع شغلي إن شاء الله لو ربنا أراد بشكركم من قلبي وبحبكم جدا".

كما نفت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، ابنة المخرج الراحل فهمي عبدالحميد، إصابتها بالسرطان، قائلة: "للأسف في بعض المواقع كتبوا أني جالي كانسر ودخلت المستشفى لظروفي الصحية".

وأضافت في فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ناس كتير كلمتني مخضوضين وتخيلوا أن دي حقيقة الحمد لله أنا مش عندي سرطان، كل اللي عندي التهاب رئوي نتيجة حساسية شديدة في الرئة علشان كدة دخلت المستشفى ولا عندي كورونا ولا كانسر".

وتابعت: "أنا اللي صممت أخرج من المستشفى وبكمل العلاج في البيت وبشكر كل الناس اللي سألت عليا، وبقول لكل الناس اللي نشرت الأخبار غير الصحيحة اتقوا الله".

يذكر أن الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، تعرضت لأزمة صحية طارئة، دخلت على إثرها أحد المستشفيات.

ولمياء فهمي عبدالحميد هي ابنة المخرج الراحل فهمي عبدالحميد وشقيقة المخرج التليفزيوني وائل فهمي عبدالحميد.

ودرست في كلية السياحة والفنادق، ولكنها لم تعمل بالسياحة أبدًا واتجهت إلى العمل الإعلامي وهي لا تزال في مرحلة الثانوية العامة من خلال برنامج سهرة مع فنان على قناة ART.

وابتعدت "لمياء" عن الإعلام لمدة 5 سنوات ثم عادت بعدها للعمل كمعدة برامج بعدما قررت ارتداء الحجاب، وقدمت على قناة ART برنامج تفاحة آدم، ثم تولت بعد ذلك مسؤولية إعداد وتقديم البرنامج بالكامل، وحاليا هي ضمن الفريق الإعلامي لقنوات "الحياة" من خلال البرنامج الاجتماعي "كلام من القلب".