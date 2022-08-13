محمد رمضان يظهر بملابس مسلسله الصعيدي "العمدة" في حفل العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

ظهر الفنان محمد رمضان في حفله الذي بدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 13 أغسطس بالعلمين الجديدة، مرتديا ملابس تشبه التي سيرتديها لشخصيته في مسلسل "العمدة" إخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2023.

وبدأ رمضان، الحفل بغناء أغنية "بلالين" ليشعل بها حماس الجمهور الذي حرص على حضور الحفل مبكرا.

وواصل رمضان، الغناء بالحفل بتقديم مجموعة من الأغاني التي ارتبط بها الجمهور ومنها "متعودة"، "نمبر وان"، "على الله"، "تعاليلي"، "على الله"، "تنطيط"، "زلزال"، "بم بم"، "الثانوية".

كما ظهر شبيه رمضان بالحفل على خشبة المسرح، وحرص على مشاركته الغناء أمام الجمهور.

ووجه رمضان، رسالة لجمهوره بالحفل، قائلا: "أنا من غيركم ولا حاجة.. أنتم الجمهور اللي تعبت وكافحت عشان أوصلهم.. واستحملت حاجات كتير عشانكم".

وتم عرض فيديو تسجيلي مجمع لآراء بعض الفنانين في أداء محمد رمضان خلال مشواره الفني.

جدير بالذكر أن محمد رمضان يلتقي لأول مرة بالفنانة نيللي كريم من خلال فيلمه "ع الزيرو".