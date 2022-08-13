شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يرفض الإغراءات ويتمسك بلاعبه الجزائري ويغلق الباب أمام رحيله فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان الإيطالي أظهر رغبة قوية فى الإبقاء على اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر، يأتي ذلك بعد إهتمام العديد من الأندية الأوربية بخدمات اللاعب لضمه فى المريكاتو الصيفي الحالي، لتقطع الطريق نهائيا أمام محاولات الأندية الراغبة فى ضمه.



وأكدت بعض المصادر الصحفية أن اللاعب ملتزم مع الفريق بشكل كبير، إضافة إلى كونه ورقة رابحة داخل صفوف الفريق الإيطالي مع صغر سن اللاعب وقابليته للتطور،حيث أن اللاعب يمتلك 24عامًا فقط ويمتلك روح قتالية عالية داخل الملعب.



أسباب تدفع النادي الإيطالي لتجديد تعاقد اللاعب

وأفادت بعض التقارير أن السبب الرئيسي فى التمسك باللاعب، يأتي لرحيل نجم الوسط الإيفواري فرانك كيسي عن صفوف الفريق فى الصيف الحالي، كما أن اللاعب الجزائري يعد أفضل بديل له، بعدما فشل الفريق فى إيجاد البديل الجيد.

وأوضح المسئولين أن اللاعب مهم جدًا للفريق، وأنه سعيد معنا بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي فى الموسم المنقضي، كما أنه لا يفكر فى الرحيل فى الموسم القادم، الشئ الذي يجعل إدارة الفريق أكثر حرصًا على إستمراره داخل جدران كبير العاصمة الإيطالية.



كيف يفكر اللاعب فى مستقبله فى الفترة القادمة

وبالنظر إلى موقف اللاعب، فقد أعرب اللاعب الجزائري عن سعادته بالتواجد ضمن صفوف ميلان الإيطالي والإنتساب لهذا النادي العريق صاحب التاريخ الكبير،مؤكدًا أنه مؤمن بدوره فى الموسم الجديد، وأنه سيلعب دورًا مؤثرًا مع الفريق فى الفترة القادمة.

وبالحديث عن تجديد تعاقده، أكد اللاعب أنه لم يتطرق لهذا الأمر بعد، وأنه يركز فقط مع الفريق فى الفترة الحالية، تاركًا مثل هذه الأمور للإدارة فى الفترة القادمة، ومن ثم الحديث عن هذا الأمر، الشئ الذي سيكشف عنه النادي فى المستقبل.