شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 10 سنوات.. الشاب خالد يعلن موعد طرح ألبومه الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم الجزائرى الشاب خالد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن موعد طرح ألبومه الجديد، حيث نشر الشاب خالد، فيديو لمقطع من أغانى ألبومه الجديد، والمقرر طرحه يوم 19 من الشهر الجارى.

وظهر فى الفيديو القصير صورة الشاب خالد على طابع بريد مع مقتطف قصير من الأغنية المنتظرة، وكان الشاب خالد بدأ التحضير لهذا الألبوم منذ سنوات طويلة.

يذكر أن آخر ألبومات الشاب خالد كان C'Est La Vie فى 2012، وحقق نجاحا كبيرا، وضم 12 أغنية، وهو ما يعنى ان عودة المطرب تأتى بعد 10 سنوات غياب.

يأتى طرح ألبوم الشاب خالد الجديد بعد شهرين من وفاة والدته التى رحلت عن عالمنا فى يونيو 2022 بعد معاناة مع المرض استمرت لسنوات.

الشاب خالد مغنى جزائرى لموسيقى الراب وحقق نجاحات كبيرة على المستوى الوطن العربى والعالمى أيضاً، ولد بحى سيدى الهوارى فى وهران فى الجزائر، وهو حاصل على الجنسية الفرنسية أيضاً، ويعتبر أول الفنانين العرب الذى استطاع إيصال الأغنية العربية وإخراجها إلى العالمية وذلك عن طريق أغنية الراى الجزائرية.



الشاب خالد يعلن موعد ألبومه الجديد

وفى سن 14 شكل خالد أول فرقة تحت اسم "فرقة الخمسة نجوم"، وقد سجل أول أغنية منفردة له تحت اسم "Trigue Lycée" وكان للتغيير الكبير فى موسيقى الراى اثر فى تشجيعه على التقدم فى وقت مبكر ليصبح اشهر مطربى الراى دوليا.

حاول الشاب خالد انتقاء اغانيه كثيرا حيث يعتبر الشاب خالد أول الفنانين العرب الذى استطاع ايصال الاغنية العربية وإخراجها إلى العالمية وكانت اشهر اغانيه شهرة (ديدي) والتى كانت سببا فى انتقاله للإقامة بباريس بصفة دائما عقب التهديدات التى وجهت له.