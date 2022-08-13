شكرا لقرائتكم خبر عن حكم بالسجن 6 سنوات لأحد خاطفى كلاب المغنية الأمريكية ليدى جاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حُكم بالسجن 6 سنوات على رجل ثانٍ من المتهمين الثلاثة بمهاجمة موظف لدى ليدى جاجا لخطف كلاب النجمة، بعدما حُكم قبل نحو أسبوع على المُتهم الأول بالسجن أربع سنوات، وفقًا لموقع rte.

وأقر لافاييت شون وايلي، 28 عامًا، بمشاركته في عملية السرقة، مشيراً إلى أنه أحد اطراف المجموعة التي أطلقت النار على راين فيشر أثناء قيامه في هوليوود بتنزيه كلاب ليدي جاجا الثلاثة من نوع البولدوج الفرنسي في فبراير 2021.



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وأظهرت لقطات صوّرتها كاميرات المراقبة رجلين ينزلان من إحدى السيارات قرب الموظف قبل إطلاق النار عليه وإصابته في صدره. ثم خطف الرجلان كلبين من الثلاثة هما كوجي وغوستاف وفرّا تاركين راين فيشر ينزف على الأرض، أما الكلب الثالث الملقب "ميس إجا"، فهرب قبل أن يعود لاحقا إلى فيشر.



ليدى جاجا

وعرضت صاحبة أغنيتي "بوكر فايس" و"باد رومانس" مكافأة قدرها نصف مليون دولار لمن يتمكّن من إعادة كلبيها لها، وكانت امرأة أعادت للمغنية الكلبين مدعية أنها وجدتهما مقيدين على أحد الأعمدة قبل أن تقبض عليها الشرطة التي ذكرت أنّ المرأة كانت على علاقة مع والد أحد المشتبه فيهم.

وفي أبريل 2021، أُسقطت تهمتا محاولة القتل والسرقة في حق الرجال الثلاثة، ويأتي هذا الحكم بعد أسبوع من إصدار حُكم في حق جايلين كيشون وايت (20 سنة)، وهو شريك لافاييت شون وايلي في عملية الخطف، بالسجن أربع سنوات بالإضافة إلى اعتقال جيمس هوارد جاكسون (19 سنة) بعدما أُطلق سراحه في 6 أبريل نتيجة خطأ إدارى.

وأظهرت هذه القضية مدى أهمية كلاب البولدوج الفرنسية لدى النجوم من جهة والمجرمين الذين يستفيدون من صغر حجم هذا النوع وسعره المرتفع لبيعه في السوق السوداء من ناحية أخرى، وتظهر ليدي جاجا تعلّقاً شديداً بكلابها التي غالباً ما ترافقها خلال المناسبات وتنشر لها المغنية صوراً عبر مواقع التواصل.