فن ومشاهير

مسرح الدولة يقدم 4 عروض مسرحية للأطفال منها مسرحية مجانا للجمهور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الدولة يقدم 4 عروض مسرحية للأطفال منها مسرحية مجانا للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للأسرة المصرية والطفل المصري نصيب كبير من المسرح ، حيث يقدم مسرح الدولة 4 عروض مسرحية مخصصة للأطفال ولكل أفراد الأسرة علي مدار الأسبوع ، فتقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "عروستي" من إخراج محمد نور، يوميا ماعدا الثلاثاء في تمام السابعة  مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة ، ويشارك النجم أحمد السقا في هذه المسرحية بالتمثيل الصوتي في دور مشمش .

أما فرقة المسرح القومي للأطفال فتستمر في تقديم عرض " حواديت الأراجوز" من إخراج محسن العزب، و ذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب أيام الخميس و الجمعة و السبت من كل أسبوع مجانا في تمام الخامسة و النصف، بالإضافة إلى عرض " الجميلة و الوحش" من اخراج محمود حسن، على  مسرح متروبول بالعتبة في تمام السابعة و النصف  مساء يوميا ماعدا الاثنين ، بينما اقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة عرضها " كاندي كراش " اخراج محمد متولي ابتداء من الخميس ١٨ أغسطس في تمام الثامنة مساء و لمدة أسبوع على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

الجميلة والوحش
الجميلة والوحش

 

عروستي
عروستي
كاندي كراش
كاندي كراش

 

 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا