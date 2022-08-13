شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الدولة يقدم 4 عروض مسرحية للأطفال منها مسرحية مجانا للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للأسرة المصرية والطفل المصري نصيب كبير من المسرح ، حيث يقدم مسرح الدولة 4 عروض مسرحية مخصصة للأطفال ولكل أفراد الأسرة علي مدار الأسبوع ، فتقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "عروستي" من إخراج محمد نور، يوميا ماعدا الثلاثاء في تمام السابعة مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة ، ويشارك النجم أحمد السقا في هذه المسرحية بالتمثيل الصوتي في دور مشمش .

أما فرقة المسرح القومي للأطفال فتستمر في تقديم عرض " حواديت الأراجوز" من إخراج محسن العزب، و ذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب أيام الخميس و الجمعة و السبت من كل أسبوع مجانا في تمام الخامسة و النصف، بالإضافة إلى عرض " الجميلة و الوحش" من اخراج محمود حسن، على مسرح متروبول بالعتبة في تمام السابعة و النصف مساء يوميا ماعدا الاثنين ، بينما اقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة عرضها " كاندي كراش " اخراج محمد متولي ابتداء من الخميس ١٨ أغسطس في تمام الثامنة مساء و لمدة أسبوع على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.



الجميلة والوحش



عروستي