شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عيد ميلاد محمد عبد المطلب.. ما يجب أن تعرفه عن ساكن حى السيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "رمضان جانا"، و"ساكن فى حى السيدة"، و"البحر زاد"، و"يا ليلة بيضا"، و"تسلم إيدين اللى اشترى"، و"حبيتك وبحبك"، و"قلت لابوكى"، و"يا حاسدين الناس"، و"يا أهل المحبة"، و"ودع هواك"، و"اسأل مرة عليه"، و"الناس المغرمين"، و"شفت حبيبي"، و"مابيسألشى عليه أبدا"، و"ودع هواك"، و"أنا مالي"، و"يا حبايب هللو"، جميعها أغنيات شهيرة قدمها محمد عبد المطلب والذي يحل اليوم السبت يوم ميلاده ، وهو الفنان الذي شكل وجدان الجمهور بأغنيه الشعبية التي كانت تشبه أصالة الزمان والمكان في فترة توجهه الفني.

ولد عبد المطلب عام 1910 بقرية "شبراخيت" بمحافظة البحيرة، وحفظ القرآن الكريم ولكنه لم يلتحق بالتعليم سوى فترة قصيرة بكتاب القرية، إلا أنه استمع إلى الأسطوانات في مقاهى البلدة.

بدأ محمد عبد المطب مشواره الفني بفرقة محمد عبد الوهاب الذي اشترك في بعض اسطواناته ومنها أغنيات "أحب أشوفك كل يوم" و"بلبل حيران"، ثم عمل بصالة بديعة مصابني وكازينو الراقصة فتحية محمود بالإسكندرية.

إلى جانب الغناء شارك عبد المطلب بالتمثيل في عدد من الأفلام السينمائية، حيث رشحه محمد عبد الوهاب للعمل فى فيلم "تاكسى حنطور"، الذي غنى به أربع أغنيات، ثم أسس شركة إنتاج مع زوجته نرجس شوقي، وأنتج أفلام "الصيت ولا الغنى"، و"5 من الحبايب"، ووصلت مسيرته بالسينما فقدم خلال مسيرته الفنية إلى ما يقارب الـ 25 فيلما سينمائيا تنوعت ما بين التمثيل والغناء

رحل عبد المطلب في نفس شهر ميلاده، حيث توفى يوم 21 أغسطس 1980، عن عمر يناهز 70 عاما، تاركا ورائه تراثاً ضخمًا من الأغاني والأفلام السينمائية لتكون مدرسة في تاريخ الفن الأصيل.