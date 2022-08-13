درة تحيي ذكرى وفاة والدها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أحيت الفنانة التونسية درة زروق، ذكرى وفاة والدها السابعة.

ونشرت درة، صورا لها مع والدها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "في ذكرى وفاة أبي.. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى".

وتوفي والد الممثلة التونسية درة زروق، بعد صراع مع المرض، في 12 أغسطس 2015.

يذكر أن درة عرض لها مؤخرًا فيلم "جدران" على منصة "واتش إت"، تدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، تأليف هيثم الدهان وأحمد الدهان، إخراج محمد بركة، بطولة درة، نيقولا معوض، أحمد بدير، حنان سليمان، هند عبدالحليم، فراس سعيد.