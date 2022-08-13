شكرا لقرائتكم خبر عن بناء على طلب الجماهير.. أجزاء ثانية من أفلام ارتبط بها جمهور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما ارتبط جمهور السينما بعدد من الأفلام وتمنوا أن يشاهدوا أجزاء ثانية منها، آخرها مطالبات بتصوير جزء ثان من فيلم "كدة رضا" للنجم أحمد حلمى الذى تم عرضه بالتحديد فى 1 أغسطس 2007 والذى حقق به نجاحًا جماهيريًا وقتها، ما جعل الجمهور يتعلق بشخصياته خلال الفيلم خاصة مع الاختلاف الواضح فى شخصيات مثل البرنس وبيبو وسمسم، وتحولت مواقفه الكوميدية وإفيهاته إلى كوميك على السوشيال ميديا.



كدة رضا

بعد 15 عاما من العرض الأول لفيلم "كده رضا" للفنان أحمد حلمى، أعلن نجم الكوميديا عن مفاجأة لجمهوره، بخصوص الفيلم الذى تعلق به محبو "حلمى" بشخصياته الثلاث: البرنس وبيبو وسمسم والأحداث الكوميدية التى دارت بشكل مشوق.

حلمى أعلن مؤخرًا عودته من خلال الجزء الثانى لفيلم كده رضا، تلبيه لرغبات جمهوره الذى تعلق بشخصيات الفيلم و الأحداث الكوميدية التى دارت بشكل مشوق، كما أكد أحمد حلمى أن الفيلم فى مرحلة الكتابة ولم يكشف عن أى معلومات أخرى.

واكتفى أحمد حلمى، بالرد على سؤال أحد متابعيه يطالبه بالجزء الثانى للفيلم، "ما تعمل جزء تانى من فيلم كده رضا"، ليرد عليه أحمد حلمى قائلاً: "هيحصل ناس كتير جدًا سألونى وهنلبى رغباتهم أكيد الفيلم بيتكتب دلوقتى".

وفيلم كده رضا تدور أحداثه، أن تضع أم ثلاثة توائم وتتوفى تاركة توائمها مع أب محتال يقرر بدوره ألا يظهرهم إلا كشخص واحد ويستخرج لهم جميعًا أوراق رسمية باسم شخص واحد (رضا)، وبمرور السنوات يبلغ الثلاثة أشدهم وينغمروا فى الاحتيال على الأشخاص مستغلين وجه الشبه بينهم، على الرغم من اختلاف شخصياتهم بين (البرنس) و(بيبو) و(سمسم).



غبى منه فيه

من ناحية أخرى كشف الفنان هانى رمزي، تفاصيل أنه يتمنى تقديمه بناء على طلب الجماهير، وما زال بحثه عن سيناريو مناسب، مؤكدا أن الفنان الراحل حسن حسنى أوصاه بعمل الجزء الثانى من الفيلم، وكذلك الراحل طلعت زكريا، وبالتالى يتمنى أن يحقق وصيتهما، لكن لا بد من توافر سيناريو جيد، لا يقل عن الأول فى الكوميديا والمواقف الساخرة والقصة ككل.

وأوضح الفنان هانى رمزى، إن الشخصية التى قدمها فى فيلم "غبى منه فيه"، قابلها فى الواقع مع وجود اختلافات، قائلا: "الشخصية دى شوفتها فى حياتى.. كان سايس فى الشارع اللى انا ساكن كده.. وهو كان زى الفيلم كده.. وكنت بقول كل يوم لازم أعمل الشخصية دى.. ومفيش اغبى كده".

وأضاف: "كان شخصية السايس كده يفضل يقولى اكسر يمين.. اكسر يمين بصوت عالى.. زى ما شوفناه فى الفيلم.. وكان بيخلى العربيات تخبط فى بعضها.. ولو اعتمدت عليه يخليك تخبط.. وحلفت أنى لازم اعمل الشخصية دى".

وتابع الفنان هانى رمزى: "نفسى أعمل جزء ثانى من فيلم "غبى منه فيه".. وده مطلب جماهيرى.. الحكاية صعبة خاصة بعد وفاة الفنان حسن حسنى والفنان طلعت زكريا.. اتشجعت بسبب تجربة "أبو العربي".. النهاردة بفكر أخد الشخصية وأحطها فى أحداث جديدة خالص.. ونلعب على الشخصية وليس امتداد الفيلم وده اللى بدور عليه فى الوقت الحالى".

وأكد هانى رمزى: "ازدادت مهمة العمل على الفيلم صعوبة بعدما فقدنا حسنى حسنى وطلعت زكريا".