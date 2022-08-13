شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء جبيل تستعد لتصوير فيلم "رهبة" مع أحمد الفيشاوى أواخر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة ثراء جبيل لتصوير مشاهدها الأولى في فيلم "رهبة" مع أحمد الفيشاوى نهاية شهر أغسطس الجارى، بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة وتنسيق المواعيد معهم، حيث تعاقد على الفيلم نسرين أمين، سما إبراهيم، محمود البزاوى، بسمة بغدادى والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وتدور أحداثه في إطار كوميدى شعبى.

وشاركت ثراء جبيل مؤخراً في بطولة مسلسل "وش وضهر" من 10 حلقات والذى عرض على احدى المنصات الرقمية، من بطولة بطولة اياد نصار، ريهام عبد الغفور، اسلام إبراهيم، محمود قابيل، ميمى جمال، شريف دسوقى، محسن منصور، رانيا زهرة، فدوى عابد، خلود عيسى، عبد العزيز الجبالى وتأليف ورشة سرد وسيناريو وحوار أحمد بدوى وشادى عبد الله، وإخراج مريم أبو عوف

وحلت ثراء ضيفة على برنامج مساء dmc مع الإعلامية انجى القاض وكشفت أنها إنها كانت متفوقة فى الثانوية العامة، ولكنها أحبت السينما بشكل كبير، وتحديدا الإخراج، ولاقت تشجيع من أهلها فى هذه الفترة، بجانب أنها كانت تحب القراءة بشكل أكبر، مضيفة أن والدها كان يفضل التحاقها بتخصص السيناريو أثناء دراستها السينما.

وأشارت ثراء إلى: "أحب الأوبرا والباليه منذ صغرى، وفضلت دراسة الغناء الأوبرالى، ولكننى أشعر كثيرا بالخجول، وذلك قبل احتراف التمثيل، ويجب أن يكون لدى الممثل حرية فى الحركة وأن يكون متصالح مع جسمه، والباليه به تعبير حركى ولغة جسد رائعة، وأنا أرى أن الفنون تحدث توازن للشخص وتريح الأعصاب".

وأكملت: "كل شخصية قدمتها فيها شيء قريب لقلبى، وإذا لم أقتنع وأحب الشخصية لن أكون صادقة ومتسقة فى التمثيل، وأنا أحب شخصية دليلة فى سجن النساء جدا، وأحببت عملى كصحفية أيضا خاصة وأننى عملت لمدة عام فى الصحافة، واستطعت التعامل مع العمل وكتبت فى الجانب الذى أحبه وهو السينما".