شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس إلبا يكشف صعوبة التمثيل أمام أسد مزيف فى فيلم Beast والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل موقع ديلي ميل تصريحات النجم إدريس إلبا لبرنامج The Tonight Show حول صعوبة التمثيل أمام دمية أسد مزيف في فيلم Beast، ونشر الموقع صورة لرجل يرتدي قناع يتم تحويله إلى أسد بعد ذلك من خلال المؤثرات البصرية.

وأكد إلبا أنه كان عليه أن يتعلم مجموعة من المهارات ليستطيع التمثيل أمام تلك الدمية وفي نفس الوقت يظهر مدي الخوف منه كأسد.

يلعب إدريس إلبا بطولة فيلم Beast ، وتدور الأحداث حول قصة نجاة بين زوج أرمل، في رحلة إلى جنوب إفريقيا مع بناته ، في مواجهة أسد مارق ضخم يتعقبهن.

في سياق متصل يشهد يوم 31 من شهر أغسطس الجاري عرض شركة MGM لفيلمها الجديد Three Thousand Years of Longing، وذلك بعد العرض الخاص الذي أقيم للعمل خلال فعاليات مهرجان كان السينمائى الماضي، في دورته الـ 75، ويدور فيلم Three Thousand Years of Longing حول الدكتورة أليثيا بيني (تيلدا سوينتون)، وذك أثناء حضورها مؤتمر في اسطنبول، ولكن يصادف أنها قابلت جنى (إدريس إلبا) الذي قدم لها ثلاث أمنيات مقابل حريته، ولكن هذا الأمر أدى إلى ظهور مشكلتين، وهما أولاً، شكت في أنه حقيقي وثانيًا لأنها عالمة في القصة والأساطير فهي تعرف كل الحكايات التحذيرية عن الرغبات، ولكن يدافع الجن عن قضيته من خلال سرد قصصها الخيالية عن ماضيه، وفي النهاية تتعرض للخداع وتتمنى أمنية تفاجئهما كليهما.

يقوم ببطولة فيلم Three Thousand Years of Longing كل من إدريس البا، تيلدا سوينتون، انجي تريكر، كان جولدر، هايلي جيا هيوز، نقولا معوض، عليلا براون، ميجان جيل، ديفيد كولينز، اسكا كريم، جايسون جاجو، لاتشي هولم، والعمل من إخراج المخرج العالمي جورج ميلر.



