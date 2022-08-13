شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم إيرادات فيلم الأنيميشن DC League of Super pets عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأنيميشن الجديد DC League of Super pets إيرادات عالميًا وصلت إلى 88 مليونًا و55 ألف دولار منذ طرحه عالميًا يوم 29 يوليو الماضى.

ويدور فيلم الأنيميشن DC League of Super pets بعد أن يتم الاستيلاء على Justice League بواسطة Lex Luthor، حيث يشكل الكلب سوبرمان، Krypto، فريقًا من الحيوانات الأليفة التي تم منحها قوى خارقة: كلب يدعى Ace، الذي يصبح قويًا وخنزير اسمه PB ، يمكن أن يكبر حجمه بشكل كبير، وسلحفاة تدعىMerton، والتي تصبح فائقة السرعة، والسنجاب الذى يدعىChip، الذي يكتسب قوى كهربائية.

ويشارك مجموعة من النجوم العالمين في بطولة فيلم الأنيميشن DC League of Super pets صوتيا، منهم دواين جونسون، وكيفن هارت وكيانو ريفز وكيت ماكينون وفانيسا باير وجون كراسينسكي ودييجو لونا وناتاشا ليون، وغيرهم.

على أن يلعب جونسون دور الكلب DC Krypto the Superdog في فيلم Warner Bros، بالإضافة إلى ذلك سيشارك شركة إنتاج جونسون Seven Bucks في الإنتاج.

على أن يقوم الكاتب والمخرج جاريد ستيرن بإخراج الفيلم، وسام ليفين مخرج مشارك، الفيلم مأخوذ عن شخصيات من فيلمDC's Superman، ومن تأليف Jerry Siegel و Joe Shuster.