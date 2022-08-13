شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بهاء خلال حفل العلمين: إحنا أطيب من البنات يا جماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد بهاء، عضو فريق شارموفرز، خلال حفلته بالمعلمين للجمهور: وحياة أمي إحنا أطيب يا جماعة من البنات، وجاء ذلك قبل أن يبدأ أغنيته مفتقد الحبيبة، وذلك في العلمين أرينا، التي احتضنت أكثر من حفل خلال الأسابيع الماضية لكثير من النجوم، أبرزهم: تامر حسني وآمال ماهر وعمرو دياب.





وقد انتهى فريق شارموفرز من تسجيل أحدث أغانيهم مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والأغنية من كلمات أحمد بهاء وتوزيع سارى، وقال شاكوش لـ"الخليج 365" إنه قام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج هادى الباجورى وسوف يقوم بطرحها بجميع المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية بعد الانتهاء من المونتاج فورا.

وأضاف شاكوش إنه متعاقد خلال الفترة الحالية على إقامة عدد من الحفلات، منها بمدينة العلمين الجديدة وخارج مصر.