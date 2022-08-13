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تامر حسني يروح لأغنية "ليه طلة" من ألبوم "عشأنجي" (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان تامر حسني، مقطع فيديو لأغنية "ليه طلة" من أحدث ألبوماته "عشأنجي" من حفله الغنائي بمدينة العلمين الجديدة.

وعلّق تامر، على مقطع الفيديو الذي نشره ، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا: "‎أغنية (ليه طلة) من حفل طرح ألبوم (عشأنجي) للفنان تامر حسني بالعلمين الجديدة صيف ٢٠٢٢".

يذكر أن الفنان تامر حسني طرح كليب أغنية "عشأنجي"، منذ أيام، عبر قناة روتانا على موقع "يوتيوب".

ومن ناحية أخرى أحيا الفنان تامر حسني حفل غنائي بمدينة العلمين الجديدة، ضمن الدورة الثالثة لفعاليات مهرجان العلمين 2022.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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