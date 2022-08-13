تامر حسني يروح لأغنية "ليه طلة" من ألبوم "عشأنجي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان تامر حسني، مقطع فيديو لأغنية "ليه طلة" من أحدث ألبوماته "عشأنجي" من حفله الغنائي بمدينة العلمين الجديدة.

وعلّق تامر، على مقطع الفيديو الذي نشره ، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا: "‎أغنية (ليه طلة) من حفل طرح ألبوم (عشأنجي) للفنان تامر حسني بالعلمين الجديدة صيف ٢٠٢٢".

يذكر أن الفنان تامر حسني طرح كليب أغنية "عشأنجي"، منذ أيام، عبر قناة روتانا على موقع "يوتيوب".

ومن ناحية أخرى أحيا الفنان تامر حسني حفل غنائي بمدينة العلمين الجديدة، ضمن الدورة الثالثة لفعاليات مهرجان العلمين 2022.