شكرا لقرائتكم خبر عن شارموفرز يبدأون حفلهم بالعلمين الجديدة بأغنية "حزينة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حفل شارموفرز بأغنية "حزينة"، وذلك في العلمين أرينا، التي احتضنت أكثر من حفل خلال الأسابيع الماضية لكثير من النجوم، أبرزهم: تامر حسني وآمال ماهر وعمرو دياب.

وقد انتهى فريق شارموفرز من تسجيل أحدث أغانيهم مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والأغنية من كلمات أحمد بهاء وتوزيع سارى، وقال شاكوش لـ"الخليج 365" إنه قام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج هادى الباجورى وسوف يقوم بطرحها بكل المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية بعد الانتهاء من المونتاج فورا.

وأضاف شاكوش أنه متعاقد خلال الفترة الحالية على إقامة عدد من الحفلات، منها بمدينة العلمين الجديدة وخارج مصر.