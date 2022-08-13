شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى: الحسد بيأثر فيا وواحدة قالت لي رجليكي حلوة طلع لي خراج وعملت عملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة حورية فرغلي: أسكن حاليا في شقة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، وتخيلت أشياء تشبه ولد وبنت بجوار الأريكة، وشاهدت حاجات غريبة لدرجة أننى بدأت أشك في نفسى، وحاليا بدأ شعور الخوف يقل من عندى.

وأضافت حورية، خلال حوارها مع الكاتب الصحفى علي الكشوطى: الحسد كان مأثر فيا الأول لكن دلوقتي لأ؛ لأني حجيت 7 مرات وبقيت أصلي وأقرب من ربنا أوي أوي علشان يحميني، وواحدة قالتلي رجليكي حلوة طلعلي خراج وعملت عملية.





وأشارت إلى أنه من الممكن أن يكون موضوع الجن موجودا بيننا وأنا لا أعلم، لدرجة أن الناس قالت إن عندى هلاوس ومجنونة.

يذكر أن آخر أعمال حورية فرغلى مسلسل أيام، تقوم ببطولته: حورية فرغلي، شيرى عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ميدو عادل، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، مي القاضي، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، سماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقي، محمد مغربي.

المسلسل من تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعي شعبي في 45 حلقة.

وشاركت أيضا بمسلسل مملكة الغجر الذي قامت ببطولته عام 2019 في رمضان مع الفنانة فيفي عبده، ونالت عنه العديد من الانتقادات بسبب أزمة أنفها التي أثرت على شكلها وأدائها خلال أحداث العمل.

مملكة الغجر بطولة كل من: حازم سمير وميار الغيطي، وعزة مجاهد، سامح الصريطي، والراحل سناء شافع وهبة عبد العزيز.