شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يُحيى حفله الغنائى بالسعودية تحت المطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم محمد حماقى، أمس الجمعة، حفلا غنائيا بمدينة جدة بالسعودية على أحد الشواطئ، وغنى حماقي رغم سقوط الأمطار، حيث قدم أغنية جمالها استثنائي وأحلى حاجة فيكي وأدرينالين، وغيرها من الأغنيات.



محمد حماقى



محمد حماقى

محمد حماقى

محمد حماقى

الحفل هو الثانى خلال فترة متقاربة حيث أنه أحيا حفلا بالسعودية يوم 25 مايو الماضى، ويقدم حماقى باقة مميزة من أغانية التي يعشقها الجمهور العربى في كل مكان.

وكان قد أحيا النجم محمد حماقى مؤخرًا حفلاً موسيقيًا ضمن حفلات موسم الرياض بمشاركة الهضبة عمرو دياب، وبدأ حماقى الحفل بأغنية "نفسى أبقى جنبه" وتخللت فقرة حماقى كلمة له عن الهضبة عمرو دياب الذى شاركه الحفل، حيث وصفه بالإنسان الرائع وأن بداية تعارفهما خلال تحضيرات ألبوم "تملى معاك" وأنه دعمه فى بداية مشواره الفنى.

وطرح محمد حماقي مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم.