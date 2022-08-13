شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى ينضم لفريق عمل فيلم "ع الزيرو" مع محمد رمضان ونيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان شريف دسوقي إلى فريق عمل فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم والطفل منذر مهران، وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل والذي انطلق تصويره الأسبوع الماضي، حيث بدأ شريف تصوير أول مشاهده في العمل داخل أحد المستشفيات بمدينة الشروق.

وشاركت شريف دسوقى مؤخرًا في بطولة مسلسل "وش وضهر" من 10 حلقات والذي عرض على احدى المنصات الرقمية، من بطولة اياد نصار، ريهام عبد الغفور، اسلام إبراهيم، ثراء جبيل، محمود قابيل، ميمي جمال، محسن منصور، رانيا زهرة، فدوى عابد، خلود عيسى، عبد العزيز الجبالى وتأليف ورشة سرد وسيناريو وحوار أحمد بدوي وشادي عبد الله، وإخراج مريم أبو عوف.

كما ظهر شريف دسوقى في مسلسل "دايما عامر" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامي، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى.

وعاد الفنان شريف دسوقي مؤخرأ لاستكمال أعماله الفنية في شهر أغسطس الماضى، بعد عمليه بتر قدمه، وكان أول عمل يشارك فيه بعد العملية مسرحية "ياما في الجراب يا حاوى" مع النجم يحى الفخرانى ومشاركة إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.