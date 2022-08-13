شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن صابر: كان نفسى أبويا يشوفنى فى التليفزيون.. وأمى عيطت من الفرحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية منى الشاذلى، خلال الجزء الثانى من برنامجه "معكم منى الشاذلى" الذى استضافت فيه نجوم الشباب من برنامج الدوم، إن من أهم أدوار الإعلام المحترم، أن يدفع ويقدم وجوها ومواهب جديدة بدون أن يحتاجوا إلى اللجوء لـ"واسطة" وده اللى عمله برنامج "الدوم" إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب.

وقال المطرب الشاب عبد الرحمن صابر إن تجربة "الدوم" فرقت جدا فى حياتى بشكل عام، وكنت بتمناها وأنا طفل، وتمنيت أبويا الله يرحمه يشوفنى فى التليفزيون ويفرح بيا". مضيفا: "أمى استحملت عبء البيت بعد وفاة أبويا، وكانت فرحتها لا توصف لما شافتنى.. فرحت بشكل مش طبيعى وكانت بتعيط من الفرحة".

أما المطرب الشاب شريف محمد فؤاد -الذى رافقه أبوه خلال الحلقة- قال إنه رغم حبه للغناء لن يتخلى عن دراستى للهندسة.

من جانبها صرحت الممثلة الشابة آية زين: "أنا من اسكندرية ودرست اقتصاد وعلوم سياسية فى لندن، وأنا فى الجامعة كنت بشارك فى فريق التمثيل، وكنت بلعب جمباز منذ 11 سنة".

وقالت منى الشاذلى إحنا بنحتفى النهاردة ببرنامج الدوم لاكتشاف المواهب، ونقدم التحية لصناع برنامج الدوم والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعرضت خلال الحلقة لقطات من الموسم الأول وبعض الفقرات الغنائية وتعليقات لجنة التحكيم.

يذكر أن "الدوم" هو أكبر برنامج تلفزيونى مصرى يبحث عن المطربين والممثلين والمقدمين المصريين الموهوبين، وقد منح "الدوم" فى موسمه الأول، المواهب المتميزة فرصة الأداء أمام لجنة تحكيم مشهورة، ومن بين 20 ألف موهبة من كل محافظات مصر، تم اختيار 200 متسابق، دخلوا مرحلة اختيار الأداء أمام لجان تحكيم مختلفة، فى 3 فئات هى الغناء، والتمثيل، والتقديم التليفزيوني.