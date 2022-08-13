صور| ياسمين رئيس أمام البحر.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها ومتابعيها، أحدث إطلالاتها على شاطئ البحر.

وظهرت ياسمين، في الصور حيث مرتدية فستانا أبيض اللون، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونالت إطلالة ياسمين رئيس إعجاب المتابعين، حيث علّق أحدهم: "أميرة"، وأضاف آخر: "ستايل إسباني"، وعلّق ثالث: "جميلة جدا" وغيرهم.

يذكر أن الفنانة ياسمين رئيس شاركت مؤخرا في بطولة فيلم "قمر 14" الذي عرض في بداية العام، مع النجوم: خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، خالد أنور، أحمد مالك، أحمد حاتم، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، ومن إخراج هادي الباجوري.