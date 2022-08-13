نجمة لبنانية تثير الجدل باعترافها بخيانة حبيبها: “عجبني واحد غيره”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 13 أغسطس 2022 03:54 صباحاً - أثارت الفنانة اللبنانية ورد الخال الجدل بعد اعترافها بخيانة حبيبها الأول، مبررة ذلك بالقول أنها خانته بسبب إعجابها بشخص آخر.

وكانت ورد الخال قد أعلنت في الماضي عن خيانتها لحبيبها الأول، مشيرة أنها لا تخجل من ذلك.

وقالت ورد الخال خلال لقائها ببرنامج ”كتاب الشهرة“ المذاع عبر شاشة الجديد اللبنانية: ”لا بد أن يكون الواحد حقيقي وصريح، منو منزه، منو قديسة أنا ما بغلط“.

وكشفت سبب خيانتها لحبيبها الأول قبل زواجها قائلة: ”لأنه عجبني واحد تاني غيره“.

وعن زواجها من الموسيقي باسم رزق وهو أصغر منها سنا أشارت إلى أنها لا تراه عيبا أن تتزوج من شخص أصغر منها سنا، خاصة وأن فارق العمر بينهما ليس كبيرا، مشيرة إلى أنه ”بيعطي أكبر من عمره شكلا ومضمونا“، ويتفهمها أكثر منها، لذلك ”حست حالها معه“.

وأوضحت الفنانة اللبنانية أنها تشعر أن زوجها يعاملها كأخته الصغيرة، وتشعر بنفسها طفلة معه رغم أنها أكبر منه سنا، نظرا لأن شخصيته تعطيه عمرا أكبر من عمره، مؤكدة أنه يدلعها ويجعلها سعيدة دائما.

وأشارت ورد الخال إلى أنها تفكر هي وزوجها أن بتكليل زواجهما بالكنيسة، وذلك بعد 6 سنوات من زواجهما مدنيا، موضحة أن الزواج الكنسي له خصوصية جميلة.

وفي عام 2016 فاجأت الفنانة اللبنانية ورد الخال، جمهورها، بإعلان خبر زواجها من الموسيقي باسم رزق في قبرص.

ونشرت الخال صورًا لها، برفقة زوجها، وهي ترتدي فستانًا أبيض رقيقا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، معلقة: ”هالو من قبرص .. أنا اتجوزت“.

وانهالت التعليقات من قبل متابعيها، لتهنئتها على الزواج، متمنين لها حياة جديدة مليئة بالفرح والسعادة.