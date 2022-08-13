الهام شاهين تلتفي بجورج وسوف في الاردن: “حمدلله على سلامة سلطان الطرب”

كتب امير فتحي في السبت 13 أغسطس 2022 03:54 صباحاً - شاركت الممثلة المصرية، إلهام شاهين، جمهورها عبر حسابها في انستغرام، بصورة تجمعها بالفنان جورج وسوف في أول ظهور له بعد أزمته الصحية الأخيرة التي تعرض لها، أثناء إحيائه حفلا غنائيًا في الأردن ضمن مهرجان الفحيص.

وعلقت إلهام شاهين على الصورة التي تجمعها بسلطان الطرب قائلة: “الفنان الكبير جورج وسوف أبدع في حفلته بمهرجان الفحيص بالأردن، حمدلله على سلامة سلطان الطرب”.

وكان وسوف قد نشر مقطع فيديو من حفله في الاردن وعلق عليه كاتبا: “لأول مرة انا على المسرح وأمامي عيون جورج وسوف الغالية ❤ سعادتي لا توصف”.

وكان سلطان الطرب قد خضع قبل أسبوعين لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية في احد المستشفيات في بيروت تكللت بالنجاح.

وطمأن سلطان الطرب جمهوره واصدقائه ومحبيه على صحته وقال في تغريدة عبر تويتر: “حتى لا يتم تناقل اخبار غير صحيحة، دخلت الاسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري. انا بخير والعملية نجحت الحمدالله”.