مفاجأة غير متوقعة: لن تصدّق صلة القرابة التي تجمع النجمة ليلى علوي والفنان الشاب طارق الإبياري!

كتب امير فتحي في السبت 13 أغسطس 2022 03:54 صباحاً - كثيرًا ما نسمع أن هذا النجم من عائلة فنّية دون معرفة ما تعنيه هذه الجملة بالضبط، ونتفاجأ فيما بعد خلال حوار تلفزيوني أنه من أقارب شخص مشهور. يزخر الوسط الفني بالعديد من صلات القرابة التي تجمع النجوم ببعضم البعض، منهم من سبق وكشف عنها في حواراته التلفزيونية، ومنهن من فضل إخفاءها لكثير من الوقت لأسبابه الخاصة، قبل أن تغوص الصحافة في حياته الخاصة وتكشف أسرارها.

ومن بين هؤلاء النجمة ليلى علوي والفنان الشاب طارق الإبياري، اللذان جمعتهما صلة قرابة، حيث أن الفنان طارق الإبياري متزوج من “فرح” إبنة لمياء علوي الشقيقة الصغري للفنانة ليلى علوي، التي كانت قد أدت أدوارًا في عدد من الأعمال الفنية ولكنها لم تكمل مشوارها الفني وفضلت التفرغ لبيتها وزوجها وبناتها.

يُشار إلى أن الفنان المصري الشاب طارق الإبياري تزوج في سن مبكر، عام 2013 من إبنة أخت ليلى علوي السيدة “فرح حافظ ثروت” وابنة كابتن طيار حافظ ثروت، وأنجب منها ابنهما الوحيد “يوسف”. التي تقول عنه ليلى علوي أنه حفيدها.

وكان الفنان طارق الإبياري قد عبّر من قبل عن حبه الشديد لزوجته، بقوله: “مراتي تستــــاهل كل خير، ربنا ما يحـرمني منها، هي دايما في ضهري ربنا يخليهالي، هي كانت معايا في الجامعة وكان في قصة حب بينا”.

وأضاف: “مفـيش حاجة اسمها الحب بيقـل بعد الزواج، الحب مبني على العلاقة الطيبة بين الأشخاص وإنهم يبقوا أصحاب، لو حد حس إن الحب قل ناحية الطرف التاني، لا هو مش بيـل، إنت بس محتاج تعمل حاجة جديدة، تعمل ريفريش، أو تكرر حاجة كنت بتحبها وبتعملها زمان، ياخدوا يومين إجازة مع نفسهم بس أو حتى ينزلوا ياكلوا آيس كريم”.

ليلى علوي تتحدث عن أسرتها: أنا بقيت جدة

وكانت الفنانة ليلى علوي قد حلت مؤخرًا ضيفة على الفنان أمير كرارة في برنامجه “سهرانين” الذي يقدمه على قناة “ON”،

وخلال إحدى الفقرات، عرض كرارة صورة تضم كل أفراد عائلة الفنانة ليلى علوي وهم ابنها خالد وشقيقتها وزوجها وابنة شقيقتها وزوجه الفنان طارق الإبياري. لتفجر مفاجأة قائلة إنها أصبحت جدة، بعد أن أنجبت ابنة شقيقتها طفلها الأول يوسف، إذ تربطهما علاقة قوية.

أربع ستات شداد فيلم ليلى علوي الجديد

وعلى الصعيد الفني، تستعد النجمتين إلهام شاهين وليلى علوي، حاليًا في مرحلة تحضيرات فيلمها الجديد “4 ستات شداد“.

ويعقد المخرج محمد أبو سيف، حالياً جلسات عمل من أجل اختيار باقي أبطال العمل، من أجل انطلاق التصوير قريباً،

وقد شاركت ليلي علوى في موسم رمضان 2022 بـ مسلسل دنيا تانية الذي تعرض لموجه كبيرة من الانتقادات، والعمل كان من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبدالعال، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم مجدي كامل، فراس سعيد وآخرين.

ومن ناحية أخرى، تنتظر ليلى علوي في الفترة القادمة عرض فيلم التاريخ السري لكوثر، الذي انتهت من تصويره منذ فترة، ويشاركها البطولة زينة وآخرين، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

وكان آخر أعمالها في السينما فيلم 200 جنيه، تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم أحمد رزق، هاني رمزي، أحمد آدم، محمود البزاوي، أحمد السعدني، ومي سليم

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