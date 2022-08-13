محمد مضان عن حفل العلمين الجديدة: بعد منتصف الليل ميعاد المافيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال النجم محمد رمضان، إنه في طريقه لمدينة العلمين الجديدة، لإحياء حفله الغنائي صباح اليوم السبت، على الشاطئ الأفريقي palapa.

ونشر رمضان، مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "حان الآن وقت التنطيط.. في طريقي الآن للعلمين الجديدة.. بعد منتصف الليل ميعاد المافيا".

وحتى الآن يستمر دخول الجمهور لساحة الحفل قبل انطلاقه، في حين يواصل محمد رمضان الترويج لـ"أقوى حفلة في العلمين"، حسبما أطلق عليها، من خلال نشر صورا من استعداداته، ومقاطع لجمهوره وهو في طريقه للحفل.

وقدم رمضان، خلال البروفة النهائية للحفل مساء الجمعة، عددا من الأغنيات التي يقدمها لجمهوره، ومنها "تنطيط" و"بلالين" و"على الله" و"بم بم" وغيرها.

الحفل من تنظيم شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وميديا سكوب ويرأسها نبيل السويسي، والحفل من إنتاج علاء الدين ربيع، ومحمد بديوي مطور سيارات وتجهيزات سيارات الأكشن بشو ميديا، وإشراف عام محمود رمضان.

يذكر أن محمد رمضان، بدأ مؤخرا تصوير أحدث أفلامه السينمائية "عالزيرو" الذي يجمعه بالفنانة نيللي كريم، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.