ريهام أيمن تطلب الدعاء لشقيق زوجها شريف رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

طلبت الفنانة ريهام أيمن الدعاء للمنتج صلاح رمزي شقيق زوجها شريف رمزي، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتبت: "اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي صلاح ابن ليلى وتمده بالصحة والعافية لا ملجأ ولا منجى منك إلّا إليك إنك على كل شيءٍ قدير".

وتابعت: "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين أمين".

جدير بالذكر أن ريهام أيمن هي زوجة الفنان شريف رمزي نجل المنتج محمد حسن رمزي.