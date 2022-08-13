عائشة بن أحمد في حمام السباحة وميرهان حسين أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

غادة عبد الرازق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق صورًا لأحدث إطلالاتها من منزلها وظهر معها كلبها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ميرهان حسين

أطلت الفنانة ميرهان حسين بأحدث إطلالاتها الأنيقة داخل إحدى غرف الموسيقى، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نجوى كرم

خطفت الفنانة نجوى كرم الأنظار بإطلالتها الرياضية في "الجيم"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نورهان

خطفت الفنانة نورهان أنظار جمهورها ومتابعيها بإطلالاتها الأنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

هاني سلامة

أطل الفنان هاني سلامة على جمهوره ومتابعيها أثناء قضائه رحلته الصيفية، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ياسمين رئيس

خطفت الفنانة ياسمين رئيس الأنظار بإطلالتها الكاجوال، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها أثناء نزهتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

مروة الأزلي

أطلت الفنانة مروة الأزلي على جمهورها ومتابعيها بإطلالة صيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نرمين ماهر

خطفت الفنانة نرمين ماهر أنظار جمهورها ومتابعيها وذلك بإطلالتها الأنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

عائشة بن أحمد

أطلت الفنانة عائشة بن أحمد على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالتها وهي داخل حمام سباحة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".