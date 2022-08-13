بسبب ملابسها في المصيف.. وفاء عامر تتعرض لهجوم كبير من جمهورها: “لا تناسب سنك”! – «صورة»

كتب امير فتحي في السبت 13 أغسطس 2022 12:54 صباحاً - تعرضت الفنانة وفاء عامر لانتقادات كبيرة خلال الأيام الماضية بعد ظهورها بملابس صيفية أثناء تواجدها في إحدى المدن الساحلية بمصر وصفها البعض بأنها لا تناسب سنها

شاركت وفاء عامر متابعيها بمقطع مصور عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» ظهرت فيه بفستان برتقالي مفتوح عند منطقة الصدر،بالإضافة لمجموعة صور عبر خاصية ستوري ارتدت فيها اطلالات صيفية مبهجة.

هجوم الجمهور على وفاء جاء بعد تصريحاتها بأنها تختار من الملابس ما يناسب المرحلة العمرية الحالية التي تمر بها مما جعلهم يتهمونها بالتعارض بين أقوالها وأفعالها

على الجانب الآخر تفاعل البعض مع ملابسها وأبدوا اعجابهم الشديد بها تمنى لها البعض إجازة صيفية سعيدة. وعلق آخرون بأن العمر مجرد رقم في البطاقة وليس من حق أي شخص أن يقيم آخر من خلال ملابسه أو يحكم عليه بارتداء ملابس معينة تناسب سنه طالما أنها لم تخرج عن اطار عادات المجتمع.

«ستايل ينفع اللي في سني»..وفاء عامر توجه رسالة لمتابعاتها

من ناحية أخرى، استعرضت الفنانة وفاء عامر إطلالة لها بفستان أزرق طويل وبأكمام، وأكدت وفاء أنها معجبة بهذا الاستايل من الملابس بسبب ملاءمته للنساء في أعمار سنية مختلفة.

وعبر فيديو على حسابها الرسمي على انستجرام، ظهرت وفاء بإطلالتها الجديدة مستحضرة شيخصية «يسرية» لاتي قدمتها في مسلسل «راجعين يا هوى» في رمضان 2022 الماضي، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا.

وردا على سؤال إحدى صديقاتها التي كانت برفقتها «انتي ليه بتعملي مودلنيج للفستان؟ مش اشترتيه خلاص؟«، فأجابت «وفاء»: «عشان كل اللي في سني من حقهم يلبسوا وينبسطوا ويحسوا إن لو عندهم ديفو في جسمهم يقدروا يلبسوا ستايل مناسب ليهم ويظهروا بشكل كويس».

يُذكر أن الظهور هو الأول لـ«وفاء» بعد أنباء طلاق شقيقتها أيتن عامر من زوجها محمد عز العرب، وكانت وفاء قد شاركت أيتن الظهور في حلقة برنامج «معكم منى الشاذلي» مؤخرًا، وكشفت «وفاء» خلال الحلقة أن رأيها في تصريح شقيقتها الفنانة آيتن عامر بشأن أن الزوجة هي المسؤولة عن خيانة زوجها، لافتة إلى أنها اختلفت مع شقيقتها بعد هذا التصريح الذي أدلت به مؤخرًا.

وقالت آيتن عامر: «أنا اتخانقت مع وفاء واتضايقت مع اللي اتضايقوا، لإن أي ست تحس إنها اتخانت مينفعش تقول أنا السبب، لإن مفيش سبب للخيانة، فيه إن حضرتك تيجي تقولي مش قادرين نكمل ولازم ننفصل وبعد كده تعمل اللي انت عايزه»،

مضيفة: «تعبت بسبب تصرفات وفاء وإنها مدلوقة دايما، وفاء دمرت لي مرارتي سنين وسنين، وفاء بتقعد تحب في جوزها بطريقة صعبة، شوفتي جلجل ورقية؟! شوفتي بتحبه ومدلوقة ازاي؟! أهي دي رقية، والمصحف الشريف هي».

وقدمت وفاء عامر 3 مسلسلات في موسم رمضان 2022 الماضي، وهم «جزيرة غمام» بطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، و«راجعين يا هوى» بطولة خالد النبوى ونور وهنا شيحة وأحمد سلامة، إضافة إلى مسلسل «بيت الشدة»، بطولة محسن منصور، أحمد وفيق.

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