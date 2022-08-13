ميريام فارس تفاجئ الجمهور وتطل بدون مكياج نهائيًا… هل اختلفت ملامحها كثيرًا؟! – شاهد وأحكم بنفسك

كتب امير فتحي في السبت 13 أغسطس 2022 12:54 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جديدة لها من خلال خاصية ستوري.

تألقت ميريام فارس بإطلالة ناعمة بدون مكياج، وكانت مرتدية جمبسوت باللون الاسود، نالت صورة ميريام إعجاب متابعيها وتغزل الكثير منهم في جمالها الطبيعي خاصة وأنها تعمدت الظهور بدون مكياج.

ميريام فارس عبر ستوري إنستجرام

مكياج ميريام فارس مثالي للمرأة العربية

الجدير بالذكر أن مكياج ميريام فارس في إطلالاتها يعتبر مكياجًا مثاليًا للمرأة العربية العصرية إذ إنها تعتمد مكياج طبيعي عبر اختيار ألوان ظلال الجفون وألوان أحمر الشفاه الفاتحة، كما تحافظ على حيل مكياج تكبير رسمة العين بالرموش الاصطناعية ورسم العين بالآيلاينر.

مروحة ميريام فارس تثير سخرية جماهيرية في حفلها

من ناحية أخرى، أحيت المطربة اللبنانية ميريام فارس مساء أمس الخميس حفلا غنائيا ضخما للجالية العربية بموناكو، فى إطار سلسلة من الحفلات تقوم بها هذه الفترة فى أكثر من دولة أجنبية.

وقدمت ميريام فارس خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، بالإضافة إلى تقديمها فقرة الدبكة اللبناني مع فرقة خاصة مصاحبة لها فى كل حفلاتها داخل أوروبا.

والطريف فى الحفل وجود “مروحة” أمام ميريام فارس على المسرح، مما جعل البعض يسخر من المظهر العام للحفل، حيث أنها المرة الأولى التى تصعد فيها ميريام على المسرح أمام مروحة ويبدو ان التصميم الخاص للمسرح قائم على مجموعة من المراوح، حيث شهد فيديو آخر وجود أكثر من مروحه على الاستديج.

الجمهور يسخر من ميريام فارس

وتسببت هذه المروحة فى سخرية البعض من ميريام فارس ومن الشكل العام للمسرح، حيث كتب أحد رواد موقع التواصل الإجتماعي:”الله مروحة توشيبا زي بتاعتنا”، فيما سخر مجموعة أخرى بسبب رقصها، مؤكدين أنه رقص مبالغ فيه على المسرح.

أحدث أعمال ميريام فارس

وأحدث أعمال ميريام فارس، أغنية “قومي” باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب“، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.

وطرحت ميريام فارس، في يونيو الماضي فيلم وثائقي بعنوان “غدارة يا دنيا” الذي تستعرض فيه قصة تحضير ألبومها الأخير، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني ديف وسط انتشار جائحة كورونا، ومعاناة أسرتها مع الحجر الصحي.

يُذكر أن ميريام فارس كشفت عن سبب تأخر إصدار ألبومها قائلة: “الألبوم كان جاهزا لكن بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا لم تطرحه، لأن في رأيها الجمهور لم يكن مستعدا للاستماع لأغنيات مفرحة في ظل أجواء الخوف والمرض، لذا قررت طرح أغنيات منفردة كل فترة”.

وكانت ميريام قد أعلنت قبل مدة أنها ستطلق مجموعة من الأغاني بشكل متتابع خلال الفترة المقبلة وبلهجات مختلفة.

كما أحيت النجمة اللبنانية ميريام فارس حفلاً في دبي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا مع أغانيها وحضورها.

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