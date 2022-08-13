شكرا لقرائتكم خبر عن أغان ومسلسلات.. تعرف على هدايا الشركة المتحدة لنجوم برنامج الدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نجوم برنامج الدوم، خلال استضافتهم فى برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، عن هدايا ومكافآت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وميديا هب، بعد نجاحهم فى المراحل الأخيرة من البرنامج، وشملت المكافآت طرح عدد من الأغنيات للموهوبين فى الغناء، ومشاركة الموهوبين فى التمثيل فى عدد من مسلسلات رمضان المقبل 2023.

وقال أسامة عطية، إن أولى مكافآت الشركة المتحدة غنائه أغنية ضمن أحداث آخر حلقات مسلسل "الاختيار 3"، كما أنه يحضر لديو غنائى مع مطربة عالمية.

وقالت أسماء الجمل: "بشكر الشركة المتحدة وميديا هب، على إنها حققت أحلامى، بحضر أغنية ديو مع النجم محمود العسيلى، وهنشتغل عليها الأسبوع اللى جاى"

أما الممثل الشاب سعد سمير كشف أن الموهوبين فى التمثيل سيشاركون فى 4 أعمال درامية من المقرر عرضها رمضان المقبل 2023.

وقالت الإعلامية منى الشاذلى خلال الجزء الثانى من برنامجها "معكم منى الشاذلى" الذى استضافت فيه نجوم الشباب من برنامج الدوم، إن من أهم أدوار الإعلام المحترم، أن يدفع ويقدم وجوها ومواهب جديدة بدون أن يحتاجوا إلى اللجوء لـ"واسطة" وده اللى عمله برنامج "الدوم" إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب.