شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الجماهير على حفل شارموفرز بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد الجماهير على حفل شارموفرز بالعلمين الجديدة، وبالتحديد العلمين أرينا، التي شهدت في الأسابيع الماضية عدة حفلات لنجوم مصر، مثل تامر حسني وآمال ماهر وعمرو دياب.

وقد انتهى فريق شارموفرز من تسجيل أحدث أغانيهم مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والأغنية من كلمات أحمد بهاء وتوزيع سارى، وقال شاكوش لـ"الخليج 365" إنه قام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج هادى الباجورى، وسوف يقوم بطرحها بكل المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية بعد الانتهاء من المونتاج فورا.

وأضاف شاكوش إنه متعاقد خلال الفترة الحالية على عدد من الحفلات منها بمدينة العلمين الجديدة وخارج مصر.