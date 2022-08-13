شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "الحفيد" 4 أيام في الأسبوع على المسرح القومي بالعتبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة المسرح القومي بالعتبة العرض المسرحي "الحفيد " من إخراج محمد يوسف المنصور وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع في تمام التاسعة مساء.

مسرحية "الحفيد" يشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنانة لوسي، علاء قوقة ، عابد عناني، عادل عفر، شريهان الشاذلي، محمد مبروك، يوسف المنصور، زينب العبد، رنا خطاب، محمود عبدالرازق، نشوى علي عبدالرحيم، وعبدالباري سعد، ندا عفيفي، وعدد آخر من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.

تدور أحداث مسرحية الحفيد حول العادات والتقاليد والمشاكل التي يتعرض لها الأبناء بسبب تلك العادات، في إطار اجتماعي عائلي، وتعتمد المسرحية على رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، التي سبق وجرى تقديمها خلال فيلم "الحفيد".