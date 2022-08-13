شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تحيي حفلا في السعودية بمشاركة مطرب الراب مروان بابلو .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة اللبنانية نانسى عجرم حفلا غنائيا في السعودية ضمن حفلات صيف 2022 بمشاركة مطرب الراب مروان بابلو، وقدمت من خلاله باقة متنوعة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور السعودى منها " "أه ونص" و"سلامات" وغيرها .

وحرصت نانسي عجرم على مشاركة جمهورها ومتابعيها صور الحفل، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» وعلقت نانسي على الصور قائلًا: "شباب الرياض جمهور استثنائى".





























وقد احتفلت النجمة نانسى عجرم، الأيام الماضية بتحقيق أغنيتها الجديدة "صح صح" 20 مليون مشاهدة فى أقل من أسبوعين، على يوتيوب، وتتعاون نانسي عجرم فى الأغنية مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.

نانسي عجرم قامت بغناء تتر مسلسل "يوتيرن" بعنوان "يا ساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد عادل.

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ 11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.