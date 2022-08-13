شكرا لقرائتكم خبر عن كنت بتخاف من مين فى "لجنة التحكيم".. نجوم برنامج الدوم يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الإعلامية منى الشاذلى خلال الجزء الثانى من برنامجها "معكم منى الشاذلى" الذى استضافت فيه نجوم الشباب من برنامج الدوم، سؤالا على ضيوفها: كنت بتخاف من مين فى لجنة التحكيم ؟

قالت الممثلة الشابة نادين خالد: "كنت قلقانة من مروان حامد ومتحمسة فى نفس الوقت، ومن زمان نفسى أمثل قدامه، وكمان المخرج تامر محسن كنت قلقانة وأنا قدامه".

واختار الكثير من الموهوبين فى الغناء الفنانة أنغام كأثر عضو فى اللجنة شعروا بالخوف أمامه، بينما اختار الموهوبين فى التمثيل: "تامر محسن، ومروان حامد".

وخلال الحلقة قالت المطربة الشابة آلاء أيوب: "أنا درست فنون جميلة قسم تصوير، لكن بحب الغناء ، وأهلى رفضوا أدرس الموسيقى، وقالوا لى بعد التخرج اختارى المجال الذى تحبينه.. أنا مطربة فى فرقة أوبرا إسكندرية، وشفت الإعلان أنا وأعضاء الفرقة وقدمنا فى البرنامج".

أمام المطرب الشاب كروان حجاج، قال: "كان نفسى من زمان أشارك فى برنامج مواهب، وخطيبتى شجعتنى عشان أقدم، بعد ما كنت محبط جدا، ولقيت ناس كتير بتقدم ومكنتش متخيل العدد ده كله، كلمتها قلت لها: فى ناس كتير هنا صوتها حلو لكنها حمستنى وقالت: إن شاء الله تنجح ونتوصل لمرحلة كويسة".

وأضاف كروان حجاج: "أمى قالت لى نفسى أشوفك مع منى الشاذلى.. واليوم تحققت أمنيتها".

وخلال الجزء الأول من الحلقة، وجهت الإعلامية منى الشاذلى التحية لصناع برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، الذى انتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واستضافت الفائزين فى الموسم الأول.

وقالت إحنا بنحتفى النهاردة ببرنامج الدوم لاكتشاف المواهب، ونقدم التحية لصناع برنامج الدوم والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعرضت خلال الحلقة لقطات من الموسم الأول وبعض الفقرات الغنائية وتعليقات لجنة التحكيم.

يذكر أن "الدوم" هو أكبر برنامج تليفزيونى مصرى يبحث عن المطربين والممثلين والمقدمين المصريين الموهوبين، وقد منح "الدوم" فى موسمه الأول، المواهب المتميزة فرصة الأداء أمام لجنة تحكيم مشهورة. ومن بين 20 ألف موهبة من كل محافظات مصر، تم اختيار 200 متسابق، دخلوا مرحلة اختيار الأداء أمام لجان تحكيم مختلفة، فى 3 فئات هى الغناء، والتمثيل، والتقديم التليفزيوني.