شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يصور عددًا من مشاهد فيلمه "مستر أكس" فى دار القضاء العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم أحمد فهمى عددًا من مشاهد فيلمه الجديد "مستر إكس" اليوم الجمعة في دار القضاء العالى، ويستمر التصوير على مدار اليوم ويجمعه المشاهد بعدد من الفنانين المشاركين في الفيلم، ويأتي ذلك بعد استئناف تصوير الفيلم مطلع الأسبوع المنصرم على كورنيش النيل بمشاهد جمعته بهنا الزاهد ومصطفى خاطر الذى يظهر كضيف شرف.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرفو العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي وإخراج أحمد رشيد، وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

ومن المقرر أن يصور أحمد فهمى عدد من مشاهد الفيلم في دولة قبرص ابنتداء من يوم 25 أغسطس الجارى حسبما كشف المنتج أحمد السبكى، لـ"الخليج 365 مشيراً إلى أنه من المقرر أن يستغرق التصوير هناك ما يقرب من أسبوع على أقصى تقدير، وأن فريق الإخراج والإنتاج عاين أماكن التصوير هناك قبل أسبوعين.

وظهر أحمد فهمى كضيف شرف فى مسلسل "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل شارك في بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى في السينما فيلم "العارف" الذى عرض العام الماضى، وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وظهر فيه فهمى بدور بعيد عن الكوميديا اذ جسد شخصية "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى.