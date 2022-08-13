شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلى: برنامج الدوم نموذج للإعلام المحترم المحفز للشباب الموهوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية منى الشاذلى، خلال الجزء الثانى من برنامجها "معكم منى الشاذلى" الذى استضافت فيه نجوم الشباب من برنامج الدوم، إن من أهم أدوار الإعلام المحترم، أن يدفع ويقدم وجوه ومواهب جديدة بدون أن يحتاجوا إلى اللجوء لـ"واسطة" وده اللى عمله برنامج "الدوم" إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب.

وقالت الفنانة الشابة نادين علام – أحد مواهب برنامج الدوم – إنها عرفت عن البرنامج من خلال إعلان فى التليفزيون.. البرنامج كلمنى قبل التصوير بـ4 أيام، غنيت أول مرة لم أنجح، وخدت فرصة تانية ونجحت، وكنت قدام أساتذة كبار الفنان حميد الشاعرى والملحن عمرو مصطفى والشاعر أمير طعيمة.

وغنت نادين علام خلال الحلقة أغنية "ليالى الأنس فى فينا" وسط تفاعل من الحضور فى استوديو برنامج "معكم منى الشاذلى".

أما الممثلة الشابة ياسمين عمر، فقالت: أنا بمثل مسرح من أيام الجامعة، وخلال فترة برنامج الدوم كنا بنسأل أنفسنا هى أستاذة منى الشاذلى هتكلمنا إمتى؟ مضيفة أن برنامج الدوم كبير قوى، على عكس برامج أخرى بتعدى وخلاص.

وخلال الجزء الأول من الحلقة، وجهت الإعلامية منى الشاذلى التحية لصناع برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، الذى أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واستضافت الفائزين فى الموسم الأول.

وقالت إحنا بنحتفى النهاردة ببرنامج الدوم لاكتشاف المواهب، ونقدم التحية لصناع برنامج الدوم والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعرضت خلال الحلقة لقطات من الموسم الأول وبعض الفقرات الغنائية وتعليقات لجنة التحكيم.

يذكر أن "الدوم" هو أكبر برنامج تلفزيونى مصرى يبحث عن المطربين والممثلين والمقدمين المصريين الموهوبين، وقد منح "الدوم" فى موسمه الأول، المواهب المتميزة فرصة الأداء أمام لجنة تحكيم مشهورة، ومن بين 20 ألف موهبة من كل محافظات مصر، تم اختيار 200 متسابق، دخلوا مرحلة اختيار الأداء أمام لجان تحكيم مختلفة، فى 3 فئات هى الغناء، والتمثيل، والتقديم التليفزيوني.