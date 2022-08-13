شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: لم أكن في سيارتي وقت الحادث ورعاية مستشفى العلمين لسائقي نموذجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيناريست والكاتب الكبير مدحت العدل أنه لم يكن مع سائقه وقت وقوع الحادثة، وأن السائق كان يسير بالسيارة في الساحل الشمالي ونتيجة لعدم التزام أحد الشباب هناك بقوانين المرور وسيره عكس اتجاه السير فجأة فقد صدم السيارة وبها سائقه الذي ارتطم رأسه بالزجاج وتم نقله لمستشفى العلمين، التي أشاد بها مدحت العدل، مؤكدا أنهم قدموا الرعاية لسائقه دون أن يعرفوا أنه يعمل معه، وأنهم قدموا له كل الرعاية الممكنة دون أن يعرفوا من هو وأن العدل قد عرف بعدها بفترة وذهب للمستشفى ليجدهم قد قاموا بكل الإجراءات بكفاءة وإخلاص.

وطمأن الكاتب الكبير كل محبيه عليه مكررا أنه لم يكن في السيارة وقت وقوع الحادثة بل عرف بعدها بفترة.

وعلق مؤخرا السيناريست مدحت العدل على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا حادث تعرض له سائقي في طريق القري في الساحل الشمالي نتيجة طيش شاب أصر علي تجاهل علامات المرور رغم المجهود المضني الذي تبذله الدولة ومرور العلمين ولكن ما أذهلني مستوى الخدمة المتميز والرائع في مستشفى العلمين النموذجي وقبل أن أصل كانت كل الفحوصات والأشعات قد تمت ومجاناً وعلى أعلى مستوى.. تحية للمنظومة الطبية الرائعة لوزارة الصحة والمستشفى، وعلى رأسها معالي الوزير خالد عبد الغفار.