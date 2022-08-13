شكرا لقرائتكم خبر عن درة تحيي ذكرى وفاة والدها: الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة درة ذكرى وفاة والدها بنشرها صور معه على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك وعلقت قائلة: في ذكرى وفاة أبي الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى.





وقالت مؤخرا الفنانة درة، خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج كلمة أخيرة الذى يذاع على قناة أون، إن السوشيال ميديا بالنسبة لها سلاح ذو حدين، فيها مميزات وفيها عيوب، مشيرة إلى أنها أذت أشخاصا كثيرين.

وأضافت درة أن أكثر ما يسعدها النجاح والحب، ويضايقها الظلم، مشيرة إلى أنها تعرضت للظلم فى حياتها. وأكدت درة أن هناك عددا من الأعمال التى نالت إعجابها في الفترة الأخيرة منها مسلسل "ريفو"، و"وش وضهر"، حيث إن قصتهما جديدة ومحتلفة على الدراما المصرية.

وأشارت إلى أن زوجها هانى سعد رجل شرقى فى بعض الأحيان، ممكن يعترض على اللبس الخاص بى، وهو داعم للمرأة ونجاحها.

وأكدت الفنانة درة، خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على قناة أون، أن والدها رفض دخولها مجال التمثيل في البداية وكان قلقان عليها، ودرست علوم سياسية، مضيفة: "بدأت أشارك في المسرح أثناء تواجدى في تونس بشكل احترافى، وجاءت البداية في فيلم (هي فوضى) للمخرج الراحل يوسف شاهين الذى كنت أحبه على المستوى الفنى".

وأضافت درة: "الراحل السيناريست وحيد حامد قدمنى في فيلم "الأولى فى الغرام" وكنت أحب أعماله أيضا، وأشارت إلى أنها تحب التنوع في الأدوار، خصوصا أنها تقدم من خلال مسلسل "المتهمة" دور أكشن، ومن المقرر طرحه قريبا على إحدى المنصات.